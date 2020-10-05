如何省下不必要的電費開銷，是許多家庭每個月都要面對的難題，水電師傅、知名Youtuber《水電爸爸》公開省電6大招，教民眾如何觀察自家用電狀況、電器清潔等方式，讓不少網友覺得相當受用，影片一推出，馬上受到廣大迴響，網友驚喊：「不僅沒用到電，還能賺到生活費」。

電費很貴幾招教你省電費。(YouTube/【水電爸爸】)

《水電爸爸》近日和能源局合作，發布「電費很貴幾招教你省電費」教學影片，親自傳授下列省電6大招，讓民眾「一看二清三放心」。

一、 先看家裡電費單

觀察家中電器用品的耗電量，盡量選有節能標章、能源效率1級的電器，耗電量就不會太高；此外，可以使用「家庭電器用電家計簿」，只要輸入家裡的空間和電器資料就可以知道家裡用電狀況，還有能源診斷建議，決定是否需要汰舊換新。

二、 清潔保養

建議兩到三周用軟毛刷與清水清潔一次冷氣濾網，洗完後放在室內風乾，盡量不要日曬，以免變形，別小看清潔的小動作，每年可省10%用電，其他像是除濕機、空氣清淨機等有濾網的電器也一定要定期保養。

三、 隔熱

房間若有西曬問題，可以貼上隔熱紙或把窗簾拉上；住在頂樓的人，可以用防水隔熱材質降溫，冷氣如果有漏水、發黴或是漏冷媒的問題，一定要找專業人士處裡，否則會更耗電。

四、 電扇、電熱水器

開冷氣搭配電扇，不僅省電還可以讓房間迅速降溫，電扇的葉片、網子也要定期清洗，晚上睡覺時冷氣調高1度，就省下6%的用電；至於比冷氣更耗電的電熱水器，若水垢太多或加熱棒腐蝕，加熱效率變差，會更耗電，除了清潔之外，使用完畢記得關閉電源，或是使用定時開關，可以省下不少電費。

五、 照明耗電

耗電僅次於冰箱和冷氣的照明盡量換LED燈，將傳統型的23瓦省電燈泡，換成12瓦的LED燈，可省下50%的電，同時將LED燈泡上的灰塵擦拭乾淨，除了增加亮度，也比較省電。

六、 冰箱保持清潔

冰箱裡的食物不要擋住出風口，冰箱門的膠條也要定時擦拭乾淨，冷氣才不會外漏，冰箱膠條如果變形可以用吹風機將它恢復原型。

網友紛紛回應「最後一招最強！不僅沒用到電，還能賺到生活費」、「變頻冷氣開27度吹，換led燈泡真的有省電」、「黃爸最後這一招才是大絕招」。

(中時新聞網)