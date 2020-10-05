美國總統主治醫生證實川普病情已經好轉，最快周一可以出院，受此激勵，周日隔夜市場美股期貨走高。

美國總統川普的主治醫生康利（Dr. Sean Conley）周日在馬里蘭州沃特里德醫療中心（Walter Reed Medical Center）的記者會上證實感染新冠肺炎的川普總統出現過兩次血氧下降的情況，但也強調川普現在已經好轉，最快可能於周一出院。

周日美東隔夜市場，美股三大指數期貨同步走高，目前道瓊指數期貨上漲211點或0.77%，為27,776點。標普500指數期貨漲0.74%，那斯達克100指數期貨漲0.98%。

川普確診住院為11月大選前的市場前景增加更多不確定性，使投資人又將迎來另一個動盪的一周。

川普在周日晚間推特上發布長達一分鐘的影片上表示：「我們從醫生那裡獲得很好的報告」。此外，川普周日下午搭乘專車在醫療中心外現身，向支持者揮手致意。

康利在診治川普的沃特里德醫療中心記者會上表示：「總統的病情一直持續改善。與任何疾病一樣，整個過程中病情經常會有起伏。」

不過，康利也透露川普已經接受「地塞米鬆」（dexamethasone），該類固醇療法通常用於新冠肺炎的重症患者，但可能有害於中度或輕度患者，這加深了醫學專家對總統病情的擔憂。康利並表示，周六川普已經施打完第二劑「瑞德西韋」（remdesivir）。

川普政府的前美國食品藥物管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）表示：「如果他們明天要讓川普出院，那意味著他的病毒檢測已轉為陰性，我不認為這是有可能的事」。自上周確診感染新冠狀病毒後，川普在周日已經入院三天。

總統的醫療團未透露川普血氧下降的確切時間，亦未透露其肺部掃描是否顯示出新冠肺炎造成的損害。康利表示，川普在周四夜間到周五早上情況良好，僅出現輕度症狀，血氧值超過95%。到周五上午，總統開始出現高燒症況，其血氧飽和度降至94%以下。健康成人的血氧量通常為95%以上。

康利坦言他曾因此擔心川普病情可能迅速發展，之後醫療團為川普補充氧氣，康利表示：「約一分鐘後，總統的血氧值恢復到95%以上」。康利並表示，周五川普補充氧氣約一個小時，周六其血氧飽和度降至約93%。目前尚不清楚川普是否在周六再度補充氧氣。康利表示，目前川普的血氧值已回到98%。

(時報資訊)