美國總統川普上周五確診新冠疫情的「劇本」，讓市場投資人上緊發條。投銀的大選觀察報告可能又要重新改寫！

瑞銀《大選觀察》（Electionwatch）上周報告中列出了美國大選潛在結果的概率。最有可能的情景是「藍色浪潮」（50%），其次是「保持現狀」（35%）。但該報告發布後，上周五隨即就傳出川普染疫，川普染疫新劇本又將牽動選情變化。

「藍色浪潮」代表民主黨同時取得總統大位並贏得國會多數席位。 在「藍色浪潮」情景的假設下，美國經濟增長溫和利好，在刺激政策、醫療保健、基礎設施和氣候變化方面的支出增加有望抵消潛在的稅收上調帶來的負面影響。股市方面，財政擴張將抵消監管收緊的影響，有利於工業、材料和公用事業板塊。金融和能源板塊則可能會承壓。

「保持現狀」就是川普續任總統，在此情景下，對美國經濟增長的淨影響將是中性的，貿易不確定性加劇將打擊工業和材料板塊。不過，能源、金融和醫療保健板塊可能會上漲。

美國公布9月消費者信心由前期上修值86.3上升至101.8，優於預期的90，創17年來最大升幅，反映美國民眾對經濟和就業市場前景轉為樂觀。隨著美國大選接近，市場預期中美緊張關係很可能在美國大選期間進一步升溫，因為共和黨候選人-現任總統川普和民主黨候選人拜登都對中國採取「強硬立場」。

(時報資訊)