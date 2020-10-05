林心如和霍建華被發現在淡水。(圖／翻攝自新浪娛樂)

林心如和霍建華結婚4年，育有一女小海豚，不過夫妻倆相當低調，因此不斷傳出婚變消息，近日適逢中秋連假，有網友就在淡水巧遇他們，並曝光小倆口私下親民舉動。

有網友透露，連假到淡水漁人碼頭走走，剛好巧遇霍建華和林心如，雖然林心如很低調，但霍建華卻很大方，見到網友認出他們，還主動說中秋節快樂，離開時還對網友兒子說拜拜，親民舉動讓網友大讚「真的是俊男美女」。

網友曝霍建華夫妻親民舉動。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而當時小海豚並沒在場，看來兩人應該是想趁機過過兩人世界，因為林心如最近正忙著拍攝原創影集《華燈初上》，身兼總製作人和女主角的她，即使中秋連假也忙著趕戲，因此把握難得空閒時間，和霍建華約會。

其實，因為林心如和霍建華對私生活相當低調，因此婚變傳言不斷，上月她出席活動時，也罕見回應：「一下離婚、一下懷孕，離婚怎麼會懷孕啦！如果真的懷，應該都三個了吧！」透露他們並不在意，僅一笑置之，反倒是不太熟悉的親友，會傳訊息關心。

(中時新聞網)