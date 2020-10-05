休士頓太空人今（5日）公布美聯分區系列賽的先發輪值，第一戰將由小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）主投，第二戰則是巴爾德斯（FramberValdez）先發，而這也是小麥卡勒斯繼2017年世界大賽封王戰、2018年例行賽後，第二次在道奇球場登板投球。

太空人在外卡系列賽以直落二擊敗明尼蘇達雙城，球隊5名先發投手中，只有小麥卡勒斯沒有出賽，總教練貝克（Dusty Baker）今天接受訪問時就表示，已經迫不及待要讓他上場投球，他自從9月26日交手德州遊騎兵後，已經休息超過一個禮拜。

貝克說：「他已經充分休息，他是名經歷過大賽的投手，他以前曾在這裡投過球，而且過去3場比賽都投得很棒。」他也提到，哈維爾（Cristian Javier）可能會在這個系列賽以牛棚投手身分登板，葛蘭基（Zack Greinke）、尤奎迪（Jose Urquidy）可能會安排在第三、第四戰先發。

由於季後賽以隔離賽制進行，太空人與運動家已飛往洛杉磯道奇球場展開訓練，明（6日）先發登板，將是小麥卡勒斯自從2017年世界大賽第七戰、2018年例行賽客場出戰道奇後，首次站上道奇球場的投手丘。

小麥卡勒斯2018年球季結束後宣告進行韌帶移植手術，導致他2019年賽季報銷，無法在該年季後賽登板，明天將迎來傷後首度的季後賽先發，他說：「我曾說過很多有關我經歷的手術、恢復過程是沒有任何保障的話，而在另一方面，我也確信我在經過復健後會成為更好的投手、更棒的隊友，而且我相信我做到了，重返季後賽對我來說就像是回到原點。」

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(中時新聞網)