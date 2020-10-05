國民黨台北市議員羅智強日前指出，監察院要查他2018年參選台北市議員時的政治獻金，其中最小的金額僅306元！此外，羅智強也遭民進黨大咖排隊提告。對此，資深媒體人韋安被問及，國民黨怎麼都沒人來聲援羅？韋安感嘆表示「傻瓜！這就是國民黨啊」，就跟當初沒人理前高雄市長韓國瑜，等韓流起來了，一堆人都搶著出頭一樣。

韋安在臉書指出，羅智強被民進黨大咖排隊提告，監察院查他政治獻金，8000多筆有4筆「有問題」，千分之0.5的比例，其中一筆才306元。他說若換成羅是民進黨，綠營早就暴動上街了。

怎麼國民黨都沒人來聲援？韋安感嘆表示「傻瓜！這就是國民黨啊」。羅智強被打死，國民黨就少了黨內競爭對手；打不死，讓綠營失血，他們就有機會乘勢出來輕鬆的選。「就像當初沒人理韓國瑜，等韓流起來了，一堆人都搶著出頭一樣」。

韋安直言，國民黨人有難，羅智強衝第一出去救援，他有難，黨內偷笑的人不少，背後捅刀的不比外面的人少。韋安提及，北宋岳飛抗金，被秦檜弄死。大明袁崇煥抗後金，被朝廷殺了。黃埔名將張靈浦，1947年5月，在第二次國共內戰的孟良崮戰役中陣亡。其他軍閥派系的大將們都「保存實力」，最後潰敗到臺灣。滿清當初才20萬人，就入關把上億人口的明朝滅了，現在的國民黨就像當初的大明一樣，「想2024翻身，別做夢了」。

(中時新聞網)