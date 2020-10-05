22歲男K歌後酒駕 騎車自撞電線桿亡 09:412020/10/05 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22歲黃姓男子酒駕自撞電線桿，不幸慘死街頭。（警方提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22歲黃姓男子酒駕自撞電線桿，不幸慘死街頭。（警方提供／柯宗緯高雄傳真） 高市22歲黃姓男子今（5）日清晨3時許，在新興區KTV與友人飲酒K歌後，自行騎車返回住家，途中行經小港區中安、桂圓路口自撞電線桿，當場失去生命跡象，經送醫搶救，4時09分宣告不治，而經抽血檢測，也證實酒精濃度超過法定標準值。 該案一度傳出，有目擊者指稱，現場有汽車短暫停留察看，疑似肇逃。但警方循線追查，並清查機車後方的汽車行車紀錄器畫面，發現該騎士行車不穩，突然往左方急切，接著撞上電線桿倒地，造成頭部重創，才發生橫死街頭，並非肇逃事件。 (中時 ) #高雄 #酒駕 #KTV #自撞 #電線桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄小港聯結車撞機車 23歲騎士「無呼吸心跳」送醫急救 20:142020/10/03 社會 男大生騎重機過彎狠撞分隔島 下秒摔入水溝斷頸慘死 19:462020/10/04 社會 22歲女狠角色 討債男被偷錢還慘吃3罪官司 21:472020/10/03 社會 約女汽旅吸毒後感情金錢扯不清 反招來3惡煞痛打 14:272020/10/04 社會 夾不到娃娃想直接買 遭台主性侵 判賠120萬換緩刑 09:262020/10/04 社會 假冒外送員闖空門 行竊30餘萬元財物 16:252020/10/03 社會 黑象球員買嘉瑞 失速翻車不治 04:102020/10/02 社會新聞 韓國 鋼鐵酒保服務超專業 04:102020/10/04 產業特刊 吳寶春聊10年創業修煉 每個開店夢都始於當個爛主管 18:002020/10/03 財經 桃園男子疑飲酒過量 路倒獲救 16:132020/10/04 社會 社會熱門新聞 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。