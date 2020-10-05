22歲黃姓男子酒駕自撞電線桿，不幸慘死街頭。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市22歲黃姓男子今（5）日清晨3時許，在新興區KTV與友人飲酒K歌後，自行騎車返回住家，途中行經小港區中安、桂圓路口自撞電線桿，當場失去生命跡象，經送醫搶救，4時09分宣告不治，而經抽血檢測，也證實酒精濃度超過法定標準值。

該案一度傳出，有目擊者指稱，現場有汽車短暫停留察看，疑似肇逃。但警方循線追查，並清查機車後方的汽車行車紀錄器畫面，發現該騎士行車不穩，突然往左方急切，接著撞上電線桿倒地，造成頭部重創，才發生橫死街頭，並非肇逃事件。

(中時 )