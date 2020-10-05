含萊克多巴胺的美豬明年1月1日進口，教育部長潘文忠今天表示，已要求學校、幼兒園、兒童照護中心及短期補習班如有提供學生餐飲，應使用國內在地肉品。同時，提學校供結合手機APP掃描影像辨識技術之功能，取代人工登打作業，即時驗證食材標章正確性。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部教育部、衛福部、農委會等單位報告「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」。

潘文忠表示，已在8月28日及9月26日分別函請各級學校、幼兒園，供供應學生膳食一律採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材；9月17日則函知地方政府，對於所轄兒童課後照顧服務中心，應採用國內在地食材。教育部也要求短期補習班如有提供餐飲訂購資訊時，應選擇採用國內在地肉品之店家。

潘文忠說，將規畫於校園食材登錄平台增加豬肉、牛肉「原產地（國）」相關下拉式選項資訊欄位，且列為必要填寫資料，落實執行食材資訊透明，掌握豬、牛肉製品食材來源。

為簡化學校午餐行政作業，潘文忠說，已提供結合手機APP掃描影像辨識技術之功能，取代人工登打作業，即時驗證食材標章正確性，自動帶入食材產地等資訊，食材驗收登錄正確有效率。

為避免學生食用到含萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)的美豬，教育部之前只要求學校、幼兒園、兒童照護中心提供膳食時要用國產肉品，並未提到短期補習班。

教育部今天進一步規定短期補習班也不能採用含瘦肉精美豬，做得到嗎？台北市補教協會總幹事張浩然說，教育部在9月26日找補習班開會討論，補習班的立場是，如果政府將食材供應的上、中、下游管理好，那補習班幫學生代訂便當時，可以選擇採用台灣豬的店家；但如果政府沒管好，補習班幫學生代訂便當時，哪分得清楚裡面是台灣豬還是美國豬？

(中時 )