浪浪誤觸「山豬吊」陷阱 救援人員一看傷口嚇呆

台灣動物緊急救援小組日前到高雄六龜山區營救受重傷的流浪狗。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣黑熊日前剛受困山豬吊，又傳流浪狗遭扯爛腿。台灣動物緊急救援小組日前趕往高雄六龜山區，營救1隻遭鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊）扯爛腿的流浪黃狗，將牠緊急送往動物醫院搶救。

因為流浪狗的傷口支離破碎，白骨外露，將在5日進行截肢手術，希望能保住小黃狗一命。台灣動物緊急救援小組呼籲，政府真的該好好正視無差別陷阱議題。

台灣動物緊急救援小組說，日前接獲通報，民眾指在六龜山區一處產業道路旁，有1隻腿部遭山豬吊陷阱扯爛，白骨外露的流浪黃狗；大隊長與救援人員趕赴現場，一路冒險追逐至山坡下方，才將這隻受重傷的流浪犬營救至高雄市區的動物醫院搶救。

由於這隻狗兒遭山豬吊扯爛白骨外露的傷口神似被咬爛的雞腿，讓動物救援人員一看嚇呆嘆：再也不敢吃雞腿了。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，常用來捕捉山豬等野生動物的鋼索繩陷阱，民間俗稱「山豬吊」，當動物踩踏到中央機關後，肢體會立刻遭到鋼索套牢，此時如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得越緊，往往造成動物整支腳被扯斷，白骨外露，宛如「動物血滴子」，非常殘忍。

且在五金行或網路賣場就能輕易購得「山豬吊」，安裝容易，殺傷力不小於傳統捕獸夾；最近才發生台灣黑熊受困山豬吊的案件，可見此陷阱在山區相當普及，政府應正視無差別陷阱的議題。

(中時 )