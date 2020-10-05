並列十二名完成這週的比賽，謝謝老婆開露營車來會合，讓我吃得好，睡得好。下週拉斯維加斯繼續努力💪￼ T-12 finish this week @sanderson_champ PGA TOUR and thanks to my wife for driving RV & cooking the meals. She is definitely the better half 👍😘 由 C.T. Pan 發佈於 2020年10月4日 星期日

總獎金660萬美元（約台幣1.9億元）的PGA桑德森農場錦標賽，台北時間今天結束了四回合、72洞較量，西班牙40歲好手賈西亞（Sergio Garcia）靠著第18洞「再見博蒂」，1桿之差險剩最後一回合狂飆63桿的美國選手馬奈提（Peter Malnati）奪冠，台灣好手潘政琮則並列第12作收。

賈西亞昨天三回合打完和澳洲戴維斯（Cameron Davis）、美國波士頓（J.T. Poston）共同領先，第4回合出發第1洞賈西亞就用博蒂打出好的開始，雖然6到9棟柏忌、博蒂穿插，表現比較不穩，轉場後他再也沒出現柏忌，並在第14洞獵下老鷹，最後一洞再捕下關鍵博蒂，以低於標準桿5桿的67桿結束這回合，四天總計為低於標準桿19桿的269桿。

賈西亞第18洞以8號鐵桿推進了距離洞口約30呎的博蒂推桿，賽後笑著說：「神奇一周最完美的ending。」

潘政琮第4回合抓下5隻博蒂、僅出現1個柏忌，繳出低於標準桿4桿的68桿，四回合累計低於標準桿13桿的275桿，落後冠軍賈西亞6桿，賽後他於臉書粉專感謝「神隊友」，表示：「並列十二名完成這週的比賽，謝謝老婆開露營車來會合，讓我吃得好，睡得好。下週拉斯維加斯繼續努力。」

(中時 )