受惠全球電動自行車、傳統自行車持續熱銷，市場庫存水位創新低，自行車三雄─巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）訂單滿手、產能滿載！法人認為，自行車三雄今年營收及獲利雙雙成長可期，後疫情時代，全球自行車終端市場需求依舊旺盛，三雄明年營運成長腳步不變。

三雄今日早盤股價飆漲，其中，巨大最高飆上290元、大漲了17.5元，漲幅達7％；美利達241.5元、上漲了8.5元，漲幅達3％；桂盟站上197.5元、大漲了8元，漲幅達4％。

巨大與美利達從7月高點下跌至今已達2個多月，今日盤中已經站上所有均線，股價發動漲勢！

巨大集團在手訂單已看到明年上半年，無論大陸廠、台灣廠或匈牙利新廠，目前都在全力趕工生產因應。法人表示，巨大今年第三季獲利可望大幅成長，第四季受缺料影響，營收成長幅度仍須觀察，但全年營收與獲利雙雙創新高可期。

此外，美利達第三季延續第二季的氛圍，業績呈現「營收保守、獲利可觀」；進入第四季，由於全球市場需求依舊熱絡，在供料與產能漸進推升下，美利達自第四季起營收將重返年成長，獲利成長可望逐季攀升至明年。

另外，全球最大的金屬鏈條製造廠─桂盟集團，受惠全球自行車零售市場熱銷，目前在手訂單已看到明年上半年，在組車廠與歐美修補市場挹注大量訂單下，桂盟今年兩岸將擴增一成的產能，以滿足全球龐大的訂單需求。

(工商 )