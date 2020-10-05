一名鄭姓網友於臉書發文悲痛表示，昨（4）日赴苗栗救援疑似遭受虐的狗兒時，赫然發現苗栗縣公館鄉一處私人空地，有大批動物屍體殘骸，現場四處散布著狗骨頭、遭撕下的狗毛及慘死的狗屍，除此之外，還有許多疑似宰殺工具、烹煮狗的湯鍋，讓人看了直呼人神共憤，而趕赴救援的友人則曝「現場瀰漫著屍臭味，慘不忍睹。」

有多隻生病的狗兒，其中1隻頭部長腫瘤的黑狗，已被動保人士緊急帶去治療中。（圖／翻攝自當事人臉書）

鄭姓網友為第一線動保搜救人員，他表示4日時趕赴苗栗救援一隻名為「河馬」的狗兒，「河馬」牽引著他前往一處私人空地，這一幕讓他傻了。只見偌大的空地四處都散落著被撕下的狗毛、數不進的狗骨頭，以及慘死的大狗屍體，現場還有兩隻慘遭綑綁的狗，另還有多隻生病的狗兒，其中1隻頭部長腫瘤的黑狗，已被動保人士緊急帶去治療中。

現場遍布著狗兒的遺骸及被撕下狗毛，讓人不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

現場遍布著狗兒的遺骸及被撕下狗毛，讓人不捨，除此之外，存活的狗兒也都瘦成皮包骨。（圖／翻攝自當事人臉書）

除此之外，現場更留有疑似烹煮狗兒的湯鍋及各式宰殺用具，讓他形容根本就是狗兒的人間地獄，慘不認賭。趕赴現場救援的邵姓動保員，見到這一幕也忍不住勃然大怒，並表示該地地主絕對脫不不了干係，他更透露，當時旁停放一輛賓士車，但就在警方來之後，就直接驅車離去了，他痛批一個荒涼的地區竟能搞得跟狗屠宰場，也已並通報相關單位。

動保人員在現場發現許多虐殺狗兒的相關工具，手段相當兇殘。（圖／翻攝自當事人臉書）

苗栗防疫所張俊義所長，第一時間派員來協助，賴銘助分局長關心此案，苗栗公館所所長親自帶人來會同防疫所處理，希望最後偵辦結果，不會讓社會大眾失望，希望能給這些狗兒們一個共道。

(中時新聞網)