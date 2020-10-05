2020年10月5日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.9.9版本更新，兩艘美國主力艦將進入搶先體驗階段，包括VIII階Kansas與IX階Minnesota。0.9.9版本更新也將推出全新指令、更新版的海軍基地港以及全新賽季的公會戰鬥。

全新美國主力艦具有眾多主炮，射程遠而且齊射威力強大，但是火炮裝填時間較長，良好的對空防禦則可透過「防禦用對空火力」進一步加強。以主力艦而言，這些艦艇的機動性十分出色，反魚雷防護也很不錯，但航速較慢。

VIII 階主力艦Kansas 可透過完成所有活動指令來獲得，而 IX 階主力艦Minnesota 則可從軍械庫中以達布隆兌換的隨機組合包中獲得。另外，玩家可透過完成活動指令來獲得美國代幣，遊戲內一種新的暫時性資源，代幣也可在軍械庫中以招募點數兌換取得，或從以達布隆兌換的隨機組合包中獲得。美國代幣可兌換組合包以及軍械庫中其他獎勵，包括「VIII Kansas、IX Minnesota 和 X Vermont 的「金鷹」永久迷彩。

0.9.9版本更新也將推出全新一季公會戰鬥，將以X階戰艦、7 對 7的格式進行賽事。另外，分艦隊指揮官現在可以邀請「傭兵」— 公會外或來自其他公會的玩家，加入其分艦隊進行公會戰鬥。這個新功能將讓公會領袖可以在實戰中測試公會加入申請者的實力，或是在無需將新玩家納入公會的情況下填補隊伍名額空缺。

最後，隨著 0.9.9 版本更新的發佈，玩家能夠使用一個遊戲客戶端即可登入所有的《戰艦世界》伺服器，而不需要每個地區安裝個別實體。遊戲伺服器的選擇將根據戰遊網 Game Center 中當前所選帳號而定。

0.9.9版更新官方影片

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

(科技)