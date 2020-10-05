中秋連假最後一天 碧潭美食街疑瓦斯外洩釀氣爆 10:022020/10/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆。（翻攝照片） 中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆。（翻攝照片） 中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆，所幸當時美食街店家尚未開始營業，未有人員傷亡，氣爆造成店家鐵捲門、桌椅等財損，詳細氣爆原因待警消進一步釐清。 警消指出，昨上午7時許接獲報案，立即派遣巡邏警員及消防隊員前往，初步勘驗疑似因瓦斯外洩釀成氣爆，但仍需進一步調查，警方亦調閱監視器協助調查。 (中時 ) #氣爆 #碧潭 #美食街 #警消 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假出遊潮 南台灣景點爆棚 04:102020/10/04 地方新聞 連假最後一天 蘇花改北上出現車潮仍順暢 16:242020/10/04 生活 連假爭風吃醋打群架 警現場撿到玩具槍碎片 15:422020/10/04 社會 十一事故連爆 陸緊急宣導防控 04:102020/10/05 焦點新聞 把握連假最後一天 精選半日遊景點 11:062020/10/04 旅遊 嘉市連假擠爆 民憂無處停車 04:102020/10/05 地方新聞 連假最後一天彰濱線工橋落水 半百男子送醫不治 15:082020/10/04 社會 安全下莊 南投風景區連假交通整體順暢 14:202020/10/04 生活 跑了12載 台東返鄉專車落幕 04:102020/10/05 地方新聞 營建資產Q4迎財神 四喜臨門 04:102020/10/05 證券．權證 社會熱門新聞 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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