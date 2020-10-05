中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆。（翻攝照片）

中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆。（翻攝照片）

中秋連假最後一天，新北市碧潭風景區美食街昨（4日）上午7時許，疑因瓦斯外洩發生氣爆，所幸當時美食街店家尚未開始營業，未有人員傷亡，氣爆造成店家鐵捲門、桌椅等財損，詳細氣爆原因待警消進一步釐清。

警消指出，昨上午7時許接獲報案，立即派遣巡邏警員及消防隊員前往，初步勘驗疑似因瓦斯外洩釀成氣爆，但仍需進一步調查，警方亦調閱監視器協助調查。

(中時 )