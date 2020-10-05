日本九月服務業活動為連續第八個月呈現萎縮，然而萎縮速度為自新冠病毒爆發以來最緩和，顯示國內需求已經止跌穩定。

日本Jibun銀行服務業PMI經季節調整在九月的終值為46.9，稍優於上個月的45.0。然整體指數仍低於50的榮枯水準，但高於45.6的初值，顯示服務業情勢已朝向穩定發展。

編制該調查的IHS Markit經濟學家Patel指出，整體而言，服務業部門有改善的徵兆，但仍遠不到穩定和確定的復甦。整體國家的需求仍低迷，旅遊和旅行的限制阻礙了服務業產生新的工作量。

由於海外新訂單加速下跌，拖累了服務業PMI整體指數表現。受調查企業表示出口市場的需求受壓抑，另外客戶業務也呈現關閉。

然而仍有樂觀徵兆，調查顯示企業對未來12個月的展望呈現強烈樂觀，市場對需求的復甦抱持希望，推升商業預期次指數來到今年的最高點。

儘管九月為連續第七個月出現工作裁減，但裁減幅度已較緩和。

九月份包括製造業和服務業的綜合PMI來到46.6，稍優於上個月的45.2水準。

(時報資訊)