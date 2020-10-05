日本九月服務業活動為連續第八個月呈現萎縮，然而萎縮速度為自新冠病毒爆發以來最緩和，顯示國內需求已經止跌穩定。
日本Jibun銀行服務業PMI經季節調整在九月的終值為46.9，稍優於上個月的45.0。然整體指數仍低於50的榮枯水準，但高於45.6的初值，顯示服務業情勢已朝向穩定發展。
編制該調查的IHS Markit經濟學家Patel指出，整體而言，服務業部門有改善的徵兆，但仍遠不到穩定和確定的復甦。整體國家的需求仍低迷，旅遊和旅行的限制阻礙了服務業產生新的工作量。
由於海外新訂單加速下跌，拖累了服務業PMI整體指數表現。受調查企業表示出口市場的需求受壓抑，另外客戶業務也呈現關閉。
然而仍有樂觀徵兆，調查顯示企業對未來12個月的展望呈現強烈樂觀，市場對需求的復甦抱持希望，推升商業預期次指數來到今年的最高點。
儘管九月為連續第七個月出現工作裁減，但裁減幅度已較緩和。
九月份包括製造業和服務業的綜合PMI來到46.6，稍優於上個月的45.2水準。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。