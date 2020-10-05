川普確診，上周五美國原油期貨跌逾4%；美國總統川普與第一夫人宣布確診感染新冠肺炎病毒，白宮亦宣布取消本周五所有競選造勢活動，引發各界譁然。學者認為，川普確診加上先前新一輪的紓困法案卡關，將使得美國經濟前景及領導層級產生不確定性。

此外，據美國能源資訊署(EIA)報告顯示，截至9/25當周，美國原油庫存意外增加了68.3萬桶，不同於分析師原先預期的減少140萬桶，投資人擔憂疫情惡化將造成經濟疲弱，終場油市走跌；其中美國原油跌幅4.3%，倫敦原油跌幅4.1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌1.67美元，報每桶37.05美元；11月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.09美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.12美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.66美元，報每桶39.27美元。(商品行情網)

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