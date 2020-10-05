紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周日宣布，由於近來新冠狀病毒確診病例激增，如果獲得紐約州政府批准，布魯克林與皇后區的9個郵政區號極可能在周三關閉。

據NBC New York報導，「關閉」意味著這些郵政區的非必要企業及公私立學校都將關門。過去7天，這些區域呈報的陽性確診率超過3%。

紐約市正試圖降低確診率，白思豪表示他已經呼籲紐約州提供協助，以關閉特定郵政區。他在周日召開的記者會上表示：「我非常清楚此舉將帶來的挑戰，我很清楚對這9個區域的民眾而言，未來將有一段艱難的時期，但我知道我們將克服它。」白思豪表示，他正在等待紐約州批准這些為了防止疫情進一步擴散而採取的預防措施。

根據NBC News報導，紐約市可能關閉的9個郵政區號為11691（Edgemere/Far Rockaway）、11219（Borough Park）、11223（Gravesend）、11230（Midwood）、11204（Bensonhurt/Mapleton）、11210（Flatlands/Midwood）、11229（Gerritsen Beach/Homecrest/Sheepshead Bay）、11415（Kew Gardens）、11367（Kew Gardens Hills / Pomonok），估將影響約50萬人、約300所學校。

白思豪表示，另外還有11個郵政區號也處於監測中，但尚未達到陽性率達3%的門檻。NBC New York報導，紐約市已經提議關閉另外11個郵政區的室內用餐場所、健身房與游泳池，但目前尚未計畫關閉非必要企業與學校。這11個郵政區包括東威廉斯堡（East Williamsburg）、南布魯克林（Southern Brooklyn）與皇后區中央的部分地區。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周日在推特上發文表示，紐約州明天（周一）起將開始採取積極的執法行動。「正如我們在酒吧與餐館所見，當州政府開始採取執法行動時，遵守規定的情況就大幅提升。」古莫將組織一個特別工作小組，對爆發疫情的地區進行「針對式的執法」。

(時報資訊)