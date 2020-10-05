上周五芝加哥穀物期價漲跌互見，其中玉米和大豆期貨下跌，因市場對美國玉米主產區的收成預期擴大，以及美國總統川普確診新冠肺炎影響，小麥期貨走堅，由於對世界最大小麥出口國俄羅斯的乾旱天氣的擔憂。

分析師表出，美國農業部10月9日月供需報告發布前，市場的注意力轉移到了農民的收穫結果上，以及政府是否會從9月的預估每英畝178.5蒲式耳（bpa）調整美國2020年玉米單產的問題。

天氣預報指出，接下來的兩周大部分天氣將是乾燥的，而聯合收割機將在中西部降雨之後走過整個中西部地區；美元走強使美國穀物在全球的競爭力下降，另外美國總統川普確診新冠肺炎，令投資者感到不安。

終場12月玉米跌3美分，報379.75美分，11月大豆跌2.75美分，報1020.75美分，12月小麥漲3美分，報573.25美分，10月黃豆粉漲4.4美元，報349.4美元，10月黃豆油跌0.71美分，報31.94美分。(商品行情網)

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