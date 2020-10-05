晶心科(6533)近年來將研發重點鎖定RISC-V，目前也是RISC-V全球社群中表現非常活躍的一員，隨著全球對人工智慧(AI)的應用持續擴大，RISC-V架構因具有開放的優勢，將更受廠商青睞，晶心科今開高走高，一度大漲逾4%，股價最高達157元。日前晶心科因短線漲幅過鉅，達證交所公布注意交易資訊標準，晶心科8月營收2800萬元、相較去年同期增加26%，稅前淨損800萬元，單月每股虧損0.18元。晶心科第二季營收1.02億元、相較去年同期減少34%，稅前淨損1700萬元，單季每股虧損0.41元。研調機構Semico預估，2025年全球市場將有超過624億顆採用RISC-V的處理器核心，在2018~2025年的年複合成長率(CAGR)高達146.2%。

在全球5G陸續上路帶動下，AI將在未來幾年進入高速成長期，因為RISC-V的彈性、靈活性可以滿足AI晶片在設計時的需求，故多家晶片大廠包括輝達(NVIDIA)、三星等都開始採用RISC-V解決方案，晶心科近年已經將研發重點鎖定RISC-V，深耕多年，後續將陸續進入收割期，法人也樂觀預估，晶心科受惠於RISC-V架構市場持續成長，下半年有機會力拚轉盈。

(時報資訊)