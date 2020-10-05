上周五亞洲天然橡膠期貨全跌，其中日本大阪天然橡膠周跌1.6%，為近三周來首度呈跌，受累日本失業率上升利空數據，且升至三年多來最高，突顯COVID-19疫情對經濟影響，加上美國總統和夫人雙雙確診，打擊投資人情緒進一步受損，致天然橡膠期貨走低；大阪OSE交易所-指標3月期貨跌0.05%，報每公斤183.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.16%，報每公斤193美分，上海期貨交易所交易因適逢十一國慶日連續假期，10/1至10/8休市。

亞洲現貨市場漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌近2%，報每公斤61.5泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.14%，報現貨價每公斤139.4美分。

據了解，全球累計COVID-19確診病例31798308例，死亡病例達73653例，導致全球經濟衰退，天然橡膠需求驟降，天然橡膠生產國協會ANRPC多次調降然橡膠消費預期與產量預期。(商品行情網)

(時報資訊)