水泥股下半年進入旺季，但今年受到大陸洪災、疫情、中美關係緊張等不利影響，壓抑表現，股價走勢不如市場期待。10月首個交易日，因川普病情已經好轉，美股期貨走高，台股跟著偏多震盪，台泥(1101)小幅開高狹盤游走，目前處在41.3元10日線徘徊；亞泥(1102)同樣小揚表態，早盤朝月線靠攏，有意挑戰季線。

台泥(1101)自8月24日除息以來，皆在42-45元價位游走，多方雖有意打著旺季招牌拚填息，但國際市場雜音紛陳，除息以來最高攻至45元即後繼無力，9月份股價更是一路探底，先是42元支撐未能守住，9月下旬又再破底以40元創近半年新低。由於國際股市動盪，法人動向保守，外資連賣超3日，合計賣超近1.5萬張。台泥8月營收98.85億元，年減3.36%；前8月營725.03億元，年減6.38%。至於9月營收是否有旺季效應，市場引領期盼。

同為西進水泥龍頭的亞泥(1102)股價也被洪災、疫清、中美衝突等議題壓著打，原本將迎接大陸洪水消退後的重建商機，股價趨穩於42-44元高檔整理，無奈9月24日台股大跌300點一根長黑重重打下，引爆40元關卡保衛戰。幸好川普病情已經好轉，美股期貨走高，台股跟著偏多震盪，今早亞泥小揚朝月線靠攏，甚至有挑戰季線的企圖心，破底危機暫時化解。

亞泥在上月法說會上指出，第三季末開始，兩岸水泥需求增加，工廠的產能利用率提升、價格也有調漲空間，「價漲量增」下，樂觀下半年營運可逐季成長。其中大陸江西今年重點建設項目年增16.5％，湖北及武漢在疫情過後，基建以及交通基礎建設的金額也增加了近二成，而四川是西部大開發的主要門戶，工程建設項目持續增加，都對水泥市場有向上推動力。台泥則指出，第四季一向是傳統旺季，加上國內水泥、預拌混凝土今年以來的價量持穩在高檔，對第四季營運衝上高峰，有信心。

(時報資訊)