台北捷運常客優惠將於2月1日起正式實施，依每卡每月累積搭乘次數，決定每月回饋比例，每個月的北捷常客優惠回饋金，你領了到了嗎？為避免旅客因久未搭乘捷運，或持有2張以上票卡交互使用，未能於有效期間6個月內領取回饋金，北捷於10月5日透過「台北捷運Go」APP，針對1至3月已逾期尚未領取回饋金的旅客，發送簡訊提醒會員，可在1個月有效期間內，持票卡至捷運車站詢問處領取，敬請旅客務必下載APP，加入會員並綁定票卡，隨時留意自己的回饋金領取時間。

常客優惠方案回饋金採自動累計、計算及加值方式辦理，旅客只要持同一張票卡搭乘捷運，次月一日起首次通過捷運閘門時，即自動加值回饋金至票卡之電子錢包，有效期間為6個月。

1至3月回饋金已逾期的票卡，北捷於10月5日主動發送簡訊，通知綁卡會員開放補領回饋金，補領期限為1個月，即10月5日至11月4日，旅客可持票卡至捷運車站詢問處，反映回饋金已逾期未領取，車站人員確認後，將逾期未領取回饋金補加值至該票卡中。

北捷表示，常客優惠方案回饋金有效期限之相關規定，已事先公告於臺北捷運官方網站，符合「消費者保護法」規範。提醒民眾，務必下載「台北捷運Go」APP，加入會員並綁定票卡，一旦成為會員，可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及可領取的回饋金，讓你搭乘捷運更方便。

(科技)