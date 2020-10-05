女性婦科方面生病，問題產生的原因通常比較複雜，有時診斷結果甚至讓人感到意外！婦產科醫師李偉浩分享遇過的奇特案例，一名人妻因私密處不斷出血而前往求助，被醫生告知懷孕，正要跟她說恭喜，人妻卻變臉大喊不可能，最後自揭原因，讓醫生也傻眼。

李偉浩醫師在《醫師好辣》節目中，分享親身遇過的案例，表示這名女病患因異常出血前來求診，不但流血且肚子很痛，醫生也不敢輕忽，立刻安排超音波詳細檢查，結果一掃竟是懷孕，且小孩已經20周，李醫師趕緊告知病患，表示42歲還能懷孕相當值得恭喜。

沒想到人妻聽完不但沒開心，還非常驚慌，不斷搖頭說：「不可能」，才告訴醫師她有裝體內避孕器，且已經裝了10年，李醫師因此幫她做陰道超音波，證實真的有避孕器在裡頭，只是位置完全偏離，跑到子宮下段、靠近子宮頸處，推測是寶寶踢腿，把避孕器踢到這位置。

而這名人妻決定生下小孩，但擔心避孕器卡在那裡會一直出血，詢問是否能夠拿出來？李偉浩醫師表示，評估後認為拿掉避孕器恐怕會破水，影響胎兒發展，「所以決定等他長再處理」，好在後來寶寶順利報到，避孕器隨羊水流出，家屬則留下避孕器作紀念，證明這個孩子有著超頑強的生命力。

(中時新聞網)