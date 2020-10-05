被稱作「校長」的70歲港星譚詠麟，曾是70年代搖滾樂團「溫拿五虎」一員，為香港樂壇闢出浪漫的「譚式情歌」，演藝成績相當璀璨；而他的感情世界同樣豐富，一人坐享2女享齊人之福，但是，譚詠麟感嘆這不是好事，「希望大家不要學我」。

根據港媒報導，譚詠麟一見鍾情正宮楊潔薇（莎莉），抱得美人歸後，女方甘願做他背後的女人，不但保密戀情，還為愛辭去美容顧問的工作。1991年，傳出「紅粉知己」朱穎婷介入夫妻倆的婚姻，更為他生下一子，直到譚父2006年過世，他才承認朱穎婷與兒子譚曉風的身份。

回顧這段宛如八點檔的情史，譚詠麟在香港電台《開心日報》向楊潔薇與朱穎婷道歉，他承認為了個人私慾與傳宗接代周旋兩女，感慨地說：「有兩個老婆一點都不好，令她們承受太多委屈，希望大家不要學我。」

小三朱詠婷苦熬多年，終於在譚詠麟的61歲壽宴中公開亮相，至於正宮楊潔薇卻沒這麼好了，傳聞她已看破紅塵，心死削髮為尼，也有人指出並沒有出家，只是一心一意潛心向佛。

(中時新聞網)