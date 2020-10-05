（2020台灣麥當勞限定「DORAEMON愛作夢抱枕」共有4款造型，10月7日上午11時起開賣，全台限量8萬個。圖／麥當勞）

搶攻肖象經濟與療癒商機，並慶祝「哆啦A夢」漫畫50週年，台灣麥當勞與「哆啦A夢」攜手打造2020期間限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，10月7日起至11月3日止推出4款經典造型，10月7日上午11點首推「記憶麵包」、「友誼鈴鐺」，10月14日上午11點「經典哆啦A夢」、「療癒銅鑼燒」接續登場，全台限量8萬個，麥當勞號召粉絲把握機會一起搭上時光機，繼續玩樂半世紀。

標榜來自22世紀的藍色貓型機器人「哆啦A夢」，有千奇百怪的道具以及可愛外型，已征服粉絲半世紀，並為經典動漫，自1970年長期連載至今已50週年，不僅是很多人心中的好朋友，隨身攜帶的四次元口袋中，裝滿各種驚喜的未來世界道具，更豐富並陪伴了許多人的童年，不僅漫畫在全世界銷量已超過1億本，帶動的周邊產品更是無可限量。

麥當勞看準「哆啦A夢」潛藏的商機，特別提供一組能溫暖並陪伴所有「哆啦A夢」粉絲的暖心道具－限量「DORAEMON愛作夢抱枕」，希望能以可愛兼療癒的外型，為消費者生活中添加歡樂與溫馨。

2020台灣麥當勞限定「DORAEMON愛作夢抱枕」共有4款造型，10月7日上午11時起，首波推出考試前絕對最想要的祕密道具「記憶麵包」，以及象徵哆啦A夢與大雄建立緊密羈絆的「友誼鈴鐺」。10月14日上午11時起至11月3日止，接續推出最討人喜歡的「經典哆啦A夢」，以及哆啦A夢最喜愛的美味點心「療癒銅鑼燒」，全台限量8萬個，凡於餐廳內購買任何套餐加價299元，即可獲得乙個。

柔軟紓壓的「DORAEMON愛作夢抱枕」不但帶來童趣，更點亮您身邊的每一處！預計開賣首日能為餐廳帶來約1成的來客數成長。麥當勞提醒，本活動不適用於歡樂送服務、得來速、McCafe、點心站與數位自助點餐機，部份餐廳不販售。

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