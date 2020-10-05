為避免國內疫情擴大，印尼今年3月起禁止輸出勞工，日前開放階段性勞工輸出，台灣也在輸出名單內，不過印尼政府表示機票、簽證費、訓練費等將由雇主負擔，引起國內廣大雇主的不滿，勞動部上月已行文給印尼政府，今(5)日表示會持續透過雙邊聯繫管道協商。

勞動部今日於立法院列席報告業務概況，勞動部長許銘春受訪時表示，印尼政府主張台灣雇主進用移工時必須負擔相關費用如機票、簽證費、訓練費等，目前雙方還在協商釐清當中，目前還沒有定案，討論也還沒有設定期程，不過會向印國表達國內雇主意見，也會以國內雇主權益為優先。

另被問到內政部提案民間住宅商辦建案開放營造業移工，以降低房價讓台灣青年買得起房，許銘春對此表示，上周跨國政策諮詢小組認為內政部在人力供需及其他評估不足因此並未接受該提案。

許銘春說，移工是補充性原則，勞動力發展署會作為媒合平台，民間建案開放移工也應該要更謹慎。

(中時 )