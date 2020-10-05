10：05高雄發生規模4.5地震 最大震度高雄4級 10:122020/10/05 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10：05高雄市發生規模4.5地震 最大震度高雄4級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄桃源區今天早上10時05分發生規模4.5的地震，地震深度5.7公里，震央在高雄市政府東北方82.9公里。各地最大震度為：高雄市4級、嘉義縣3級、臺東縣、臺南市、南投縣、花蓮縣、嘉義市、雲林縣2級，屏東縣、彰化縣1級，彰化以南都有感。 昌鴻颱風生成路徑曝光 恐影響國慶連假 (中時新聞網) #地震 #規模4.5 #高雄市 #南部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一早雨勢來襲！氣象局發布北北基大雨特報 09:062020/10/05 生活 四寶找利基 衝刺5G醫療電子材料 04:102020/10/05 財經要聞 陸交通部：假期前4天高速日均4860萬輛汽車 03:182020/10/05 兩岸 十一事故連爆 陸緊急宣導防控 04:102020/10/05 焦點新聞 宅太久 陸雙節出遊人次衝5.5億 04:102020/10/05 焦點新聞 公費流感疫苗今開打！懶人包出爐 陳時中提免排隊訣竅 07:012020/10/05 生活 中秋連假 5萬人次湧入駁二 04:102020/10/05 地方新聞 老公說中秋不回家 人妻帶6孩送驚喜敲門後崩潰了 08:102020/10/05 搜奇 蓬佩奧取消訪韓之謎 04:102020/10/05 時論廣場 加速資源布建 別讓憾事發生 04:102020/10/05 生活新聞 生活熱門新聞 陳時中說完漲健保就走 醫界怒了：刷新三觀 - 生活 昌鴻颱風生成路徑曝光 恐影響國慶連假 - 生活 公費流感疫苗今開打！懶人包出爐 陳時中提免排隊訣竅 - 生活 加利口罩比國家隊優？數據曝光網嗆：難怪當初不驗 - 生活 堅持一年不喝水！30歲營養師「禁水法」治百病：感覺更健康 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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