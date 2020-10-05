高雄桃源區今天早上10時05分發生規模4.5的地震，地震深度5.7公里，震央在高雄市政府東北方82.9公里。各地最大震度為：高雄市4級、嘉義縣3級、臺東縣、臺南市、南投縣、花蓮縣、嘉義市、雲林縣2級，屏東縣、彰化縣1級，彰化以南都有感。

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(中時新聞網)

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