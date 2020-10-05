租車公司出借車輛時，大都會附上加油卡給客人使用，一名女子近日用租車公司提供的加油卡付帳後，看到收據嚇到，因為上面顯示餘額竟然高達1千多萬元，她拍照PO網後，有內行人解答「很正常」。

這名女子在臉書《爆廢公社》發文指出，「突然發現我今天用的這張加油卡餘額很驚人，有仔細看過，那不是小數點，是不是我理解錯誤」。女子表示，加油卡是租車公司的，她平時經常租車自駕，餘額通常都是千元或萬元，這次竟然有1千多萬元，她驚呼：「開到車報廢都開不完吧！」

照片中顯示，加九五無鉛汽油22.98公升，每公升23.7元，總金額545元，但參考餘額竟高達10,828,675元。照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言「這金額都快可以幫飛機加油了」、「這張卡像是去收購加油站的」、「軍中的油卡會更可觀喔」。

有在加油站工作的內行網友解答「公司車，很正常」，因為同個公司或軍中單位，餘額會共用，所有的卡共用一個帳戶，只是卡號不同而已，還會規定一定要對車牌號碼，避免員工拿公司的卡加自己的車，還說「我做加油站的，已經不意外了」。

(中時新聞網)