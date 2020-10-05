國民黨主席江啟臣將在台北時間6日凌晨零時15分，於第19屆美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）以視訊發表主題演講。這是國民黨主席首次在美台國防工業會議發表演講，傳達國民黨的區域情勢觀點與國防政策要點。黨務高層今天指出江啟臣將聚焦在台灣周邊情勢，尤其台海與南海、以及我國國防重大挑戰和可能的因應之道。

據悉，江啟臣在演講中將強調中華民國應與美國合作，一同協商，合理的購入對台灣自我防衛最需要、最有利的軍武，也要透過此一合作機制，積極提昇指管通資情監偵 (C4ISR)系統。此外，江啟臣希望在強化台灣後備部隊的訓練與準備，也要嚴格確保關鍵制空制海武器系統的妥善率，才能在台海周邊因應解放軍進一步的對台威嚇。

這次是江啟臣去年以立委身分代表國民黨參加美台國防工業會議之後，再次應邀出席，而且是以國民黨主席的身分，意義自然不同。由於是國防工業相關的專業會議，江啟臣特別邀請前中華民國海軍二級上將、亦曾擔任過國防部副部長、國防大學校長的陳永康上將，一同代表國民黨參加。陳永康在擔任駐美代表處軍事協調組組長時便曾參加過第1屆到第3屆會議，過去連續四年也都獲邀參加，總共已參加10 次，對該會議運作知之甚詳。

國民黨9月中旬曾透露，江啟臣演說將提出美國軍售對中華民國的安全至關重要，特別是在台海安全快速惡化時，台海相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。江啟臣也認為，全民應高度關注對美軍購的優先順序評估，蔡英文總統及其國安團隊應公開、切實地評估，大量對美軍購是否衝擊民進黨政府目前力推的潛艦國造、無人機與飛彈研發等重要「國防自主」項目，這將是國民黨持續監督政府的主要面向。

美台國防工業會議為美台商業協會（US-Taiwan Business Council ）舉辦的年度會議，前任會長為美國前國防部副部長、前世界銀行（ World Bank）行長伍夫維茲（Paul D. Wolfowitz），該會議自2002 年舉行迄今，每年約9、10月在美國舉行。

去年會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，將台灣的國防產業業者，整合進美國國防產業供應鏈中。今年因疫情改採線上舉行，至於明年議程則安排在10月10日至12日舉行，屆時若疫情緩和，將在美國維吉尼亞洲舉辦。

去年台灣參與美台國防工業會議的代表是國防部副部長張冠群，美方官員則有美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）等人，民進黨立委王定宇、駐美代表處政治組長趙怡翔也參與。

國民黨去年由立委江啟臣及陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱、淡江大學副教授黃介正等人參與會議。江啟臣還代表國民黨總統候選人韓國瑜向美方闡述國防政策理念，同時代表韓拜訪紐約僑胞。

江啟臣上周三在國民黨中常會也表示，他這次參與美台國防工業會議，不但彰顯國民黨對於台美友誼以及國軍整備的支持；更是在體認兩岸官方僵持持續對立，民間善意累積急遽流失的現況下，我們除了應設法改善兩岸政治關係，更需要有充足的戰備準備。建構中華民國堅實的國防戰力，以實力換取和平，以備戰來避戰。

(中時 )