高雄某區一名里長偷吃人妻，開著賓士車把人載到摩鐵開房間，溫存3小時準備離開時，人妻的黃姓丈夫與徵信人員到場抓姦，里長發現後，情急開車駛離現場，撞傷黃男，高雄地院判里長侵害黃男配偶權，判賠48萬元。

判決書指出，黃男2018年7月間，發現妻子與一名網友通話親密，2019年開始委託徵信社跟監，在鳳山區麥當勞發現妻子上了一輛賓士車，接著開進某汽車旅館待了近3個小時才離開。

黃男見妻子與陌生男子進入摩鐵近3個小時，忍無可忍，看到對方要開車離場，立刻上前攔車，卻被加速倒車的賓士車，撞傷右膝蓋、右小腿，黃男不甘被戴綠帽，一狀告上法院，這才才知道小王竟然是高雄某地區的里長。

該里長辯稱，黃妻是保險業務員，當時2人臨時選在汽車旅館簽約，由於合約內容有諸多細節，才會討論很久，並沒有發生關係。

法院審理後認為，該名里長與黃妻對話親密，見面又選在摩鐵，認定里長侵害黃男的配偶權，判賠48萬元。可上訴。

(中時新聞網)