從3月新冠疫情爆發以來已經約半年，全球各國經濟成長紛紛從谷底爬升且持續改善，其中高收益債券市場因具備較高殖利率，加上基期也相對投資等級債券低，過去5個月吸引國際資金不斷流入，買氣熱絡。瀚亞投資看好明年美國企業獲利將會出現較大幅度增加，建議投資人可利用單筆或分批方式，趁機逢低布局美國高收益債券基金。

根據JPMorgan資料統計，國際資金從4月至8月已經連續5個月流入高收益債券市場，其中5月高收益債券市場吸金205億美元，為歷史最高紀錄，其次為4月的171億美元。6月至8月也分別流入65、88、53億美元，皆高於過去5年平均。

美國聯準會史無前例的刺激措施使得金融市場多頭趨勢延續，且未來若有必要，預計聯準會也可能在祭出更多強勁的刺激政策，來支撐美國經濟表現，並有助美國企業營運跟獲利成長。目前看來，2020年S&P500企業獲利較難交出正成長的成績單，但是樂觀看待2021年。

在資金流部分，高收益債券在經歷過第一季大幅拋售潮後，第二季熱錢又開始積極回流。根據資料統計，今年第二季國際資金流入高收益債券基金超過470億美元，其中美國高收益債券基金就吸金421億美元；換句話說，市場流入高收益債券基金的錢，大部分都是往美國高收益債券流入。

瀚亞投資指出，美國高收益債券最受到投資人青睞，主因美國高收益債券規模較大，流動性佳，可投資標的也最多。目前全球高收益債券市場發行量約為2兆美元，美國高收益債券就佔了6成以上，自然也成為投資人最青睞的地區。

瀚亞投資認為，從長期評價面來看，高收益債仍具有吸引力跟投資價值，雖然第二季全球債券市場都在大跌後，迎來強勢反彈，不過就利差角度還有全球金融環境來看，未來高收益債券仍具有利差收斂空間，資金也依舊充沛，美國高收益債券行情可望續熱。

(時報資訊)