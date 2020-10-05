1.華邦電(2344)：外資連三日回補買超，早盤一度漲至14.25元，越過前高、登近4個月高位。

2.台積電(2330)：外資持續買超、財報公布在即，今早股價以438元開高，企圖拿回月線。

3.高興昌(2008)：上周三攻克月線，今早多頭趁勝追擊，開低蓄勢後，急拉翻紅漲逾4%。

4.華通(2313)：HDI製程滿載，全年獲利將創近20年新高，上攻動力十足，大漲逾4%。

5.旭暉應材(6698)：拉貨回溫，Q3可望轉盈，股價續強走高3%，將叩關季線。

6.力麗(1444)：環保紗線、環保聚酯取得蘋果訂單，果香四溢支持下檔空間有限，拉升近半根漲停板。

7.聚隆(1466)：防疫題材護航，外資連買超2日，20元形成有力底部，多方展開反擊，觸及漲停。

8.熱映(3373)：川普確認加熱防疫題材，今早持續反彈格局，將挑戰95元上方壓力區。

9.裕民(2606)：BDI突破2000點，創今年以來高點，散裝航運Q4運價亦看漲，早盤帶量強漲逾4%。

10.南亞(1303)：政策利多續加持，營運布局加速衝刺、推進，股價上揚近2%。

11.光磊(2340)：關鍵零件被蘋果追單，營運動能強勁，晨盤爆量上攻近4%。

12.彩晶(6116)：車載面板回溫，產能爆，激勵開盤半小時即爆4.1萬張量能，高漲逾5%，重登月線。

13.凌巨(8105)：車載面板訂單能見度直達2021年第一季，Q4訂單成長5成，挾量直闖漲停價，重返10元關卡、月線。

14.長榮(2603)：發債90億元，市場叫好，外資終止連9日賣超，晨盤續漲逾2.5%。

15.巨大(9921)：自行車營運旺到明年，早盤漲逾4%。

16.國光生(4142)：流感疫苗出貨，早盤挾量漲逾3%。

17.康那香(9919)：三大法人9月30日轉買超，早盤逼近漲停。

18.太景*-KY(4157)：流感新藥遞交美FDA臨床試驗許可申請，激勵早盤攻上漲停，收復季線。

(時報資訊)