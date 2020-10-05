大陸晶圓代工廠中芯國際正式公告，說明美國出口限制。中芯恐遭非陸系客戶抽單，台廠台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年，此消息於中秋連假後持續發酵，這三檔於10月第一個交易日聯袂開高。

中芯國際10月4日發布正式公告，針對美國商務部向其供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定進行說明。

中芯受美制裁，除了進口設備面臨限制，未來將面臨無法新購機台進行擴產的窘境，其28奈米以上成熟製程的擴產，以及14奈米以下先進製程發展計畫恐怕都將被迫放緩。此外，非中國客戶恐將為了降低風險而轉單至非陸系晶圓廠，包含格羅方德 (GlobalFoundries)、台廠台積電、聯電、世界先進、力積電與韓廠三星(Samsung)。

上周，外資反手買超台積電9512張，台積電預計將於10月8日公布9月營收；國慶日連假後，於10月15日召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望。外資預期第四季展望仍維持高檔。

台積電第三季營運預計將創新高；受惠蘋果(Apple)5奈米處理器需求強勁，超微(AMD)與輝達(NVIDIA)等客戶對先進製程需求熱絡，法人預期台積電第四季業績可望維持與第三季相當水準，不排除有機會續創歷史新高紀錄。

台積電今股價跳空開高5元達438元；聯電開高0.55元至29.1元，早盤再創29.8元新高價。

聯電上周受到外資逢高減碼，單周外資賣超聯電3萬3642張，但本土法人持續力挺聯電，其中，投信上周買超聯電達3萬2768張，自營商買超聯電8256張。

(時報資訊)