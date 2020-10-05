《國際金融》富士通：仍在調查東京證交所當機原因 10:172020/10/05 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京證交所交易系統開發商富士通(Fujitsu)，公司執行長時田隆仁周一表示，富士通正在調查交易所上周有史以來最嚴重當機的原因。 時田隆仁是在全球第三大證交所癱瘓以來首次公開露面，在富士通的數位策略簡報當中指出，正在盡最大努力找出問題原因，並防止類似問題再次出現。 東京證交所曾表示，故障是來自於其「箭頭」交易系統的硬體出現問題，以及後續無法切換到備用系統所致。 上周五為東京證交所自1999年轉換到全電子交易以來，首次出現全日停牌。 (時報資訊) #全球 #富士通 #東京證交所 #出現 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》川普最快周一出院 美股期貨走高 09:262020/10/05 財經 新聞早班車》16萬失能人口 急需長照床位 06:302020/10/05 政治 創新開放 工研院獲評最佳雇主 04:102020/10/05 地方新聞 數位歐元最快明年啟動 歐央行強調不取代現金 09:552020/10/05 財經 永續投資成顯學 台人意識高 04:102020/10/05 產業財經 證交所、櫃買中心合辦 公司治理宣導會10月16日開跑 04:102020/10/05 投資理財 疫情未歇 慕尼黑房市 泡沫風險冠全球 04:102020/10/05 全球財經 川普染疫 未來２天是關鍵 04:102020/10/05 財經要聞 台跨代退休理財 理念大不同 04:102020/10/05 產業財經 車載面板2H出貨 比1H估增近14％ 04:102020/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 殖利率墊高，低價撿便宜 公股行庫抱台股 明年更用力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。