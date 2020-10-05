東京證交所交易系統開發商富士通(Fujitsu)，公司執行長時田隆仁周一表示，富士通正在調查交易所上周有史以來最嚴重當機的原因。

時田隆仁是在全球第三大證交所癱瘓以來首次公開露面，在富士通的數位策略簡報當中指出，正在盡最大努力找出問題原因，並防止類似問題再次出現。

東京證交所曾表示，故障是來自於其「箭頭」交易系統的硬體出現問題，以及後續無法切換到備用系統所致。

上周五為東京證交所自1999年轉換到全電子交易以來，首次出現全日停牌。

(時報資訊)