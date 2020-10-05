原油價跌，打壓上周五棕櫚油期貨跌近3%；因美國總統川普確診新冠肺炎，使市場擔憂疫情惡化而影響原油需求，促使原油價格下跌，進而打壓馬來西亞棕櫚油價格收低近3%，為連續2周下跌。

另外加上市場預期美國大豆收成增加，令大豆價格走低，因此拖累豆油期價，亦成為棕櫚油價格收低原因。

終場12月棕櫚油期貨下跌2.8％至每噸2,715馬幣（652.33美元）；芝加哥期交所豆油下跌2％。(商品行情網)

(時報資訊)