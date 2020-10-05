《商情》原油價跌 打壓棕櫚油期貨跌近3％ 10:172020/10/05 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油價跌，打壓上周五棕櫚油期貨跌近3%；因美國總統川普確診新冠肺炎，使市場擔憂疫情惡化而影響原油需求，促使原油價格下跌，進而打壓馬來西亞棕櫚油價格收低近3%，為連續2周下跌。 另外加上市場預期美國大豆收成增加，令大豆價格走低，因此拖累豆油期價，亦成為棕櫚油價格收低原因。 終場12月棕櫚油期貨下跌2.8％至每噸2,715馬幣（652.33美元）；芝加哥期交所豆油下跌2％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #打壓 #期貨 #油價跌 #跌近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車載面板2H出貨 比1H估增近14％ 04:102020/10/05 證券．權證 亞東證券 融資利率降至4.5％ 04:102020/10/05 產業特刊 油價大跌逾4％ 恐慌指數飆 04:102020/10/04 財經要聞 十一長假前3日 訪港旅客僅631人次 暴跌谷底 19:502020/10/04 兩岸 《國際金融》川普最快周一出院 美股期貨走高 09:262020/10/05 財經 《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期漲104點 08:522020/10/05 財經 川普染疫 台股短期恐震盪急跌 04:102020/10/04 財經焦點 股市黃曆－空方氣勢有限 台股走勢相對穩健 04:102020/10/04 產業特刊 AH股溢價創十年新高 港股有看頭 04:102020/10/05 投資理財 台廠青睞 超微CPU電競市占攀峰 04:102020/10/05 產業．科技 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 殖利率墊高，低價撿便宜 公股行庫抱台股 明年更用力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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