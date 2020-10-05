中秋連假月圓人團圓，親朋好友開心團聚後，台南黃金海岸線卻淪為「垃圾海岸」，而過去不少人都指陸客沒公德心，造成環境髒亂、大搞破壞，如今因疫情影響，陸客來台限縮揹不了黑鍋，也讓人感嘆「人民的公德心和素質怎麼會低落到這個地步」。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO出一段影片，畫面中滿地垃圾，髒亂不堪。原PO無奈表示，「台南最美麗的海岸線…中秋節的『黃金海岸』」，自嘲眼睛業障太重，才會誤把滿地的黃金看成「垃圾」。

臉書社團「韓黑父母不崩潰」也分享台南黃金海岸慘況，寫道「沒有陸客之後，赤裸裸的台灣價值，頓時好清楚」「爐渣米都沒差，禮義廉恥也可以捨棄，還談什麼公德心？」

網友表示，「台灣人的公德心及道德感明顯的正在退步當中，尤其是年輕的一代最明顯」「身為台南人真的感到丟臉」「真的誇張，好髒！」「沒陸客的事，台灣人要自我檢討」，也有人大酸「這才是真正台灣最美的風景好嗎」「這是滿滿的台灣價值」。

(中時新聞網)