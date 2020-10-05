香港恒生指數5日開高580點，漲幅2.47％，報24,039點，重回24,000點關口。國企指數開高157點，報9,555點。不過隨後恒指即震盪走低，截至上午10點10分，恒指漲幅收窄至1.33％，上漲313.15點，報23,772.2點。國企指數報9,429.21點，上漲31.84點，漲幅0.34％，成交額已突破1億港元，交投火熱。

東方財富網報導，展望後市，安信國際表示，中期而言，看多的大邏輯不變，包括環球寬幣環境、經濟持續復甦、港股低估兼引入增長元素。

廣發證券表示，港股走強時，盈利走強、流動性寬鬆和人民幣升值必占其一。目前這三大核心要素均出現積極變化—盈利預期開始向上修正、無風險收益率維持低位、「美元跌，人民幣漲」的匯率組合有望對港股形成支撐。中概股回歸將也起到優化港股行業結構、提振港股整體與相關行業估值、提高交易活躍度，為市場引入源頭活水等效用。港股科技、消費、醫藥等「新經濟」行業正在醞釀新一輪投資機遇。

(工商 )