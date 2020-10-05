全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY，從經營觸角延伸至碳纖維汽車輪圈領域，今年首度以碳纖維輪圈，參加21日登場的台北國際汽車零配件展，找尋合作夥伴。

波力表示，碳纖維作為汽車材料最大的優點，重量是鋼材的20％～30％；硬度是鋼材的10倍以上。碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝，重量比鍛造鋁合金輪圈減少30％。輕量化、高強度的汽車輪圈，不僅提升行車動力與舒適度，也有效降低油耗。

波力指出，波力2019年11月開始量產碳纖維鋁汽車輪圈，並完成2台汽車輪圈爐台安裝及量產，但受疫情影響，延後出貨，第三季已恢復生產，第三季新增加6台汽車輪圈爐台而達10台，年產達24,000顆碳纖維鋁汽車輪圈。

波力主管表示，波力2020年7月參加大陸深圳改裝車展，獲得極大回響，與深圳及杭州兩家汽車改裝業者簽約，在改裝業者店面成立店中店陳列碳纖維汽車輪圈，目前擴增與大陸14家一線城市汽車改裝業者簽約而為波力經銷商。

波力主管指出，波力這次參加台北國際零配件展展出碳纖維輪圈，目的是要找尋汽車改裝車業者為合作夥伴或經銷商。

(工商 )