全球領先的企業軟體創新者VMware發佈Project Monterey，針對提升資料中心、雲端和邊緣架構，進而滿足新一代應用不斷變化的各種需求。VMware還宣布與其生態系統合作夥伴攜手，提供基於Project Monterey的解決方案，包括英特爾、輝達、Pensando System以及戴爾、惠與科技和聯想。

VMware產品與雲端服務營運長Rajiv Ramaswami表示，從雲原生到機器學習，再到分散式和資料密集型的串流應用程式，企業部署的應用日益複雜。我們發佈Project Monterey是為了協助客戶面對新一代應用不斷變化的需求，透過重塑資料中心、雲端和邊緣架構，支援客戶能夠在最佳環境中運行這些應用。

企業機構都在對現有應用進行現代化升級並部署新應用。為了滿足各種獨特的需求，傳統IT架構正在不斷擴展。處於5G轉換、雲原生、資料導向、機器學習、多雲環境，以及分布在各種環境中的混合應用（Hybrid App）給IT組織帶來了新的挑戰，比如伺服器CPU上消耗的週期數量越來越多，進而影響效能。

為了解決這些問題，企業採用帶有GPU、FPGA和NIC等硬體加速器的專用系統，並通過減輕負載來滿足各種新應用的效能和安全需求。上述加速器可以提高效能，但也會導致團隊孤立、技術專業化、總體擁有成本增加，而帶來更大的複雜性和安全需求。

VMware發佈Project Monterey，這項計畫將包括：

．對SmartNIC的支援：VMware正在擴展VMware Cloud Foundation（vSphere、vSAN和NSX）以支援SmartNIC技術，也稱為資料處理器（DPU），此一全新架構零組件能夠減輕通常由系統CPU負責處理的工作任務。透過支援SmartNIC，VMware Cloud Foundation能夠在伺服器CPU上保持運算虛擬化，同時將網路和儲存I/O功能卸載至SmartNIC CPU。讓應用程式可最大化運用可用的網路頻寬，同時減少伺服器CPU週期以獲得最佳應用效能。VMware已邁出了實現這一演進的第一步，也就是支援VMware ESXi在SmartNIC上運行。

·平台重構：VMware將重構VMware Cloud Foundation，進而實現伺服器的分散式運算，包括擴展對裸機伺服器的支援。這將支援應用程式運行於實體伺服器上，並使用來自其他實體伺服器的FPGA等硬體加速器資源，還可以根據應用需求基於策略或透過軟體API動態存取實體資源。此外，由於ESXi可在SmartNIC上運行，因此企業將能透過單一管理框架來管理其所有虛擬化或裸機運算基礎架構。由於網路、儲存和安全功能與主要伺服器分離，因此這些功能可以獨立於伺服器之外進行修補和升級。

·安全：Project Monterey讓VMware實現其原生安全願景。每個SmartNIC都可以運行功能齊全的狀態防火牆和高級安全套件。由於是在NIC中而不是在主機上運行，因此可以部署、並自動調整多達數千個小型防火牆來保護組成應用的特定服務，為每項服務提供全方位智慧保護，防止該特定應用服務出現任何漏洞。上述技術支援在數萬種應用服務上自動調整和部署自訂防禦功能。

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