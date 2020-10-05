（國泰金控總經理李長庚表示今年投資非常燒腦。圖／彭禎伶）

2020年如同懸疑科幻劇，發生什麼都不奇怪。國泰金控總經理李長庚5日以台灣理財顧問認證協會理事長身份表示，今年投資非常「燒腦」，如同燒腦劇般，不到最後不知會發生什麼事情，如同美國總統川普染疫，對資本市場的影響至今未明。

李長庚表示，最近是世界投資者周，台灣幾大理財退休協會、投信投顧公會、金融研訓院等共同舉辦投資研討會，希望協助投資人洞見未來，透過投資理財創造美好生活。

李長庚表示，自己利用中秋長假，看了「誰是受害者」，及另外二部燒惱的劇，這類懸疑劇，不到最後真的不知誰是凶手。而今年因為新冠肺炎疫情，投資也像燒腦劇一樣，「真的很費解、很燒腦」。

如同最近川普染上新冠肺炎，外界一定也在猜測到底是真的假的，是不是選舉的「奧步」，若是真的染疫，高齡的川普會不會有後遺症，如耳朵有問題或腦殘，還是會完全無事出現，證明自己就是真命天子，李長庚打趣說，這些問題都真的非常燒腦。

而今年投資就因為這些突發事件，非常困難且燒腦，如今年經濟成長率、失業率、股價、利率、匯率變化，連油價都可以出現負油價，這是他在投資領域30多年，前所未見，再度強調今年投資真的很燒腦，但透過專家共同研討分析，希望可洞見未來，希望透過國際證券組織IOSCO倡導的宗旨，提升投資人、消費者保護的意識，讓台灣的投資市場更好，透過投資理財規劃，享受更美好的生活。

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