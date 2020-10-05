為提升競爭力和效率，產業數位化已經成為必然，全球紡織業也正面臨轉變，然而，其數位化旅途中遇到重重關卡，包含上游的數位化不足，整個生態系對於效率化作業流程時常心餘力不足，成為業界長期的痛點。

有鑑於此，現為AWS客戶及合作夥伴網絡（APN）的進階技術合作夥伴，目前也是林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心的新創企業Frontier，透過AWS雲端建置全球最大的紡織企業用雲端資料庫Frontier.cool。Frontier紡織雲為紡織數位資料交換而設計的平台，可以讓第三方服務商，譬如AR試衣、3D成衣設計商，在平台上提供各自的服務，讓原料到產品及零售階段的使用者皆會在Frontier平台上進行運作，建構完整的數位紡織生態系統。

Frontier團隊結合紡織背景與科技素養，革新傳統紡織業的低效產值和生產力的舊流程，輔以科技與數位運算能量，讓全球紡織業數位轉型。同時，Frontier紡織雲提供紡織供應商與品牌設計師之間的數位聯結，從面料選擇到生產運輸的環節全面以數位化資訊交換，取代現有的快遞及電話溝通，讓紡織生產對環境的影響等方面進行全面數位化革新。

Frontier將所有的工作負載建立於AWS雲端上，服務全球300多家大型紡織企業，並能乘載每個月新增50家客戶的速度增長。有賴於AWS的全球基礎設施建設及廣泛而深入的雲端服務，Frontier在僅有一人兼職維護雲端後台的情況下，利用AWS Load Balancer、Amazon Certificate Manager、Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）以及 Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）等功能帶來的便利性，讓團隊專心致力於提供客戶更好的服務，提供穩定可靠的平台，改善傳統紡織業低效冗長的作業流程及溝通成本，幫助客戶提升接單及產品上市能力。

Frontier利用Amazon EC2和Amazon RDS等服務加速數位化流程，大幅改善新樣衣開發流程，從約120天縮短到最快10天。布的生產及貿易商可經由Frontier的數位化布片系統，縮短搜尋布片、辨識布料種類等費時的作業，同時重新呈現過去資料庫中80％未被用戶檢索過的被遺忘素材；成衣品牌商經由超過2萬筆布料的雲端資料庫，加快設計流程，擴展採購能量。Frontier透過雲端系統達成廠房與數位資料無縫對接，應用在3D成衣設計或是產品生命周期系統上，讓各個環節更快、更緊密的連結在一起，解決了業界接單效率低下的問題。

(工商 )