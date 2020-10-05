受到新冠肺炎疫情影響，民眾接種公費流感疫苗意願明顯增加。(莊曜聰攝)

公費流感疫苗今天開打，免費提供包含6個月以上至國高中學生、50歲以上成人、有6個月內嬰兒的父母等接種，受到新冠疫情影響，民眾施打疫苗意願增加，台南市政府也向中央追加8000劑，市長黃偉哲一早到麻豆區衛生所關心接種狀況，他說自己經常接觸群眾，也要找時間打疫苗，以策安全。

黃偉哲表示，過去1年來，南市65歲以上的長輩增加了1萬多人，加上受到新冠肺炎疫情影響，民眾對是否會與流感有交互作用存在疑慮，因此預期施打公費流感疫苗的人數將會增加，南市府也緊急向中央追加訂購逾8000劑流感疫苗，以因應民眾的需求，全台逾600萬公費疫苗中，南市就占了約49萬劑，希望市民朋友能夠踴躍施打，照顧健康。

麻豆區衛生所人員表示，來施打公費流感疫苗的民眾比往年增加2成。(莊曜聰攝)

麻豆區衛生所一早就有不少長輩上門要施打流感疫苗，衛生所人員登記資料時，也順便宣導戴口罩、勤洗手等防疫撇步，在量測體溫、血壓後，再經過醫生評估，最後再接種疫苗，並在現場休息30分鐘，確定沒有不適症狀再離開，衛生所人員表示，與往年相比，接種意願提高，人數比去年增加約2成，應與新冠疫情有關。

今年公費疫苗施打對象包含滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（職）學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，以及安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位的防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等。

(中時 )