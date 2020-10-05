梵蒂岡再度重申，梵蒂岡打算就主教任命協議與中國大陸繼續進行對話，並且辯護說，2018年與中國大陸政府簽訂該協議對大陸天主教會的信仰生活是必須的。該協議遭美國強烈反對。

美國之音報導，梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教 （Cardinal Peitro Parolin) 當地時間10月3日在紀念意大利傳教士抵達中國傳教150週年的演講中，針對續簽梵陸主教任命協議所引發的批評，作出了教廷最權威也是最全面的回應。

帕羅林樞機主教強調，梵蒂岡對中國大陸的對話策略是一脈相承的。他說，在中國共產黨掌權，驅逐外國傳教士之後，教宗庇護十二世（任期：1939-1958）就試圖重啟與北京對話的路線；榮休教宗本篤16世在任內批准了梵陸主教任命協議草案，現任教宗方濟各最終於2018年簽訂這個協議。

美聯社10月4日報導，帕羅林表示榮休教宗本篤16世在位時就已經批准梵陸主教任命協議草案具有深意，「目的是要讓批評教宗方濟各的保守派人士噤聲。很多這些批評者對教宗本篤16世的保守作風念念不忘，而且用梵陸協議來削弱教宗方濟各的聲望。」

有輿論批評，教宗方濟各2018年與中國大陸簽署的主教任命協議草案出賣了大陸的地下教會信徒。梵蒂岡則辯護，「這個協議是必要的，是為了避免在中國沒有經過教宗同意下任命主教，從而導致中國教會分裂更加惡化。」

教廷國務卿帕羅林樞機主教3日在演講中強調，「這個協議只是關於主教任命，完全沒有觸及中國教會生活的其他層面，沒有涉及政治議題。他說，這項協議值得續簽，因為為期2年的協議太短了，很難評估其價值。」

梵陸續簽主教任命協議的議題也導致美國與梵蒂岡關係緊張。美國國務卿蓬佩奧曾發文，對梵蒂岡與大陸即將續簽這項協議表達不滿，稱梵蒂岡如果續簽，將會「危其自身的道德權威」。帕羅林樞機主教稱，教宗方濟各對這篇文章感到「驚訝」，梵蒂岡與其把這篇文章理解成一種外交姿態，不如說是一種蓄意的冒犯。

隨後，梵蒂岡9月30日正式拒絕蓬佩奧與教宗方濟各的會面請求。理由是教宗方濟各不會在美國大選前接待任何政治人物。梵蒂岡還回絕了蓬佩奧試圖阻止梵蒂岡與大陸達成續簽協議的努力。

但是蓬佩奧10月1日抵達梵蒂岡訪問後，與帕羅林樞機主教以及梵蒂岡外長保羅·加拉格爾（Paul Gallagher) 大主教舉行了45分鐘的會談，蓬佩奧在會談中談到大陸的宗教自由問題。

(中時 )