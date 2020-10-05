國家聯盟分區系列賽台灣時間後天（7日）開打，勇士隊要與馬林魚隊爭國聯冠軍戰門票，勇士隊今（5）日公布前3戰先發投手人選，由 佛萊德（Max Fried）打頭陣，接下來依序是安德森（Ian Anderson）、萊特（Kyle Wright），賽制是5戰3勝制。

勇士在外卡系列賽直落二淘汰國聯外卡第1的紅人隊，首戰不輕鬆，打到延長賽第13局才以1比0獲勝。當時佛萊德先發7局送出5K、無四壞球，被擊出6支安打、無失分；與今年國聯賽揚獎呼聲最高的紅人隊王牌包爾都投得很棒，均無關勝負。佛萊德例行賽7勝0敗、自責分率2.25，希望能在分區系列賽延續不敗紀錄。

與紅人隊第2戰，安德森表現也很精采，先發6局送出9K、有2次四壞球，只被擊出2支安打，無失分，終場勇士5比0獲勝，安德森拿下勝投。他是菜鳥，今年8月27日才在大聯盟初登板，戰績3勝2敗、自責分率1.95。

萊特例行賽2勝4敗、自責分率5.21，表現不如前兩人，這3人的年紀分別是26歲、22歲、25歲，都很年輕，前景可期。

至於馬林魚隊首輪以直落二淘汰原本被看好的中區冠軍小熊隊，2場比賽僅失1分。教練團尚未公布分區系列賽先發人選，但對小熊首戰先發6.2局、失1分，拿下勝投的阿坎塔拉（Sandy Alcantara）可望在後天先發，不過小熊的打擊遠不如勇士，馬林魚的投手群要面臨考驗。

(中時 )