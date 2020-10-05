前大聯盟投手海格(Charles Haeger)美國時間上周六被人發現死於大峽谷的南緣，他今年37歲，他的車還留在亞利桑那的弗拉格斯塔夫。警方初步判斷海格死於「自我造成的槍傷」，他死前有件凶殺案在身上。

海格去世前一日，也就是周五他在鳳凰城闖入一位女子的住所。另一位房客聽到槍聲前往查看，發現海格拿著手槍從女子房間走出，他又把槍口對著那位房客，但是房客及時逃走報警。後來警方發現女子遭到槍殺，追捕涉有重嫌的海格。

美媒FOX報導，家屬已經確認被害女子是34歲的Danielle Long，她是海格前女友，曾想申請保護令，海格可能是個恐怖情人。Danielle長得很漂亮，她母親悲傷地說：「她是我們黑暗裡的明燈，很痛心她成為這種可怕犯罪的受害者。」

海格是聯盟罕見的蝴蝶球投手，打過5季大聯盟，效力白襪、教士、道奇，以及水手、紅襪的小聯盟。但他表現不佳，生涯只登板過34場，10次先發，留下2勝7敗、自責分率6.40。紅襪2013年與海格合約到期，他離開了美國職棒，那時他剛滿30歲。

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(中時新聞網)