民進黨立委沈發惠上午揭露，消防署訓練中心自2016年起連續5年消防安檢不合格，其中不合格項目高達10項以上，內政部長徐國勇答詢時坦誠「很漏氣」，並承諾會親自督導改進。

沈發惠說，消防訓練中心自己安檢不合格，怎麼跟民間開罰呢，依照他調到的資料，一直到2020年為止，至少有6萬8000名消防員在不合格的場所進行訓練，平均一年約有1萬5000人接受訓練。但今年度還有11項違規，其中改進計畫書提及，改進日期是6月30日，但到目前為止，只改善了4項，仍有7項沒有改善。

沈發惠也質疑，從2016年起就有許多不合格項目，但從當年起的4個年度，每年改善經費只編10萬元，而今年也只有89萬元，到10月還沒招標，徐國勇則回應，「委員質詢的重點都中」。

沈發惠的質詢，讓徐國勇無法辯護，只能苦笑說，部分項目可能要招標，時程上沒那麼快，但他一定會親自督導改善，並要求消防署要提出報告，不排除懲處相關人員。

(中時 )