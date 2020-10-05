前高雄市長韓國瑜在2018年靠一碗滷肉飯、一瓶礦泉水成功等深植人心的口號，為國民黨拿下高雄市長，並掀起韓流旋風，韓今年雖遭罷免，仍有許多死忠支持者希望韓能再戰政壇。資深韓粉潘恩西在臉書撰寫「『一碗魯肉飯』的精神？」一文，引來許多共鳴。

網紅「四叉貓」劉宇日前分享臺灣Youtuber聊天頻道被捐款的排行榜，其中有近半數是支持韓國瑜的Youtuber直播主，讓四叉貓直呼真好賺，也讓許多人開始關注這個現象。

對此，潘恩西指出，當有人試圖製造「挺韓是一門好生意」的風向，引來更多支持者「報復性捐款」，訴求一切都是自發行為，無半點強迫和不得已。但這些經濟活動，多少掩蓋所謂的「初衷」、「本質」為何物？自己人或許不會有感覺，但外界觀感卻是另一回事。

潘恩西提及，當韓流興起後，各界贊助和政治獻金，不斷湧入時，韓國瑜設下停止點，請支持者不要再捐獻，甚至公佈所有明細、開支，接受各方檢驗。這種開大門走大路，以及自我節制，不願鋪張浪費，見好就收，獲得一片好評。他說韓喊出「一碗魯肉飯」、「一瓶礦泉水」，打的是理念，爭的是氣節，人窮志不窮，乾乾淨淨，瀟瀟自若，從容不迫。其宗旨是為庶民百姓著想、要求資源的分配能符合公平正義、財政上要能開源節流。

「挺韓要有智慧」，潘恩西表示，這個智慧能夠讓大家明白，這樣的舉措是否能為韓加到分，是否能為他提升正面的社會形象，是否讓有心人找不到可攻擊的地方。支持者自發性的贊助或交易，是一種自由市場的經濟行為，但仍需明察，「這些活動對你們在等的那個人有否實質幫助，否則可能淪為有心人斂財的工具」。

(中時新聞網)