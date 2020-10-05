跟「一眉哥」安東尼戴維斯想跟隊友擊掌慘遭忽視相比，湖人替補前鋒庫茲馬更加難堪！《NBA Central》在5日貼出球迷發起「假如湖人奪冠，庫茲馬不該拿到總冠軍戒指」簽名活動，目前已經上千人連署，似乎想要表達對庫茲馬的不滿。

因為身為湖人陣中第六人與第3得分點，庫茲馬在今年季後賽表現太不穩定，總冠軍賽G1交出投7中1、僅拿3分，到了G2變成投8中3、拿下11分，才讓球迷認為假如湖人最後真的拿下隊史第17冠，庫茲馬應該沒有資格領冠軍戒。

或許是看到球迷發動這項讓他相當難堪的連署簽名活動，庫茲馬5日在總冠軍賽表現總算比較出色，替補上場23分鐘，投13中6，含三分球投8中4，貢獻全隊次高19分，也讓《NBA Central》不禁發推替他抗議，更寫上，「拜託！」

就算庫茲馬總算在總冠軍賽G3火力回穩，湖人5日還是難逃敗北命運，看來這項連署簽名活動還會繼續熱鬧進行下去，除非庫茲馬在接下來的總冠軍賽，總算打出穩定表現幫助湖人贏球，甚至成功奪冠，否則這下子庫茲馬恐怕很難洗白了。

(中時 )