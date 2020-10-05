時序入秋、蝦蟹肥美，台北晶華酒店為搶秋冬啖蟹商機，館內粵菜餐廳「晶華軒」與日本鍋物料理餐廳「三燔本家」，各自嚴選肉質鮮美飽滿的鱈場蟹入菜推出6款不同的鱈場蟹料理以廣招徠，是粵菜手法料理的蟹餚好吃？還是日料手法烹調的蟹餚誘人？兩家餐廳較勁意味濃厚，海鮮控或螃蟹控可自行比較。

位在台北晶華酒店地下三樓的「三燔本家」於10月16日至18日推出「鮮活鱈場蟹套餐」，透過炭烤、鍋物、美味蟹膏粥等方式演繹出當令鱈場蟹的多元美味，凡於期間訂位，每套享限定優惠價9,999元（原價15,400元），可供3至4人享用。飯店三樓「晶華軒」自10月22日起至12月31日推出「極品鱈場蟹三吃套餐」，共計有酒香四溢的花雕玉液蒸蟹柳、外酥內軟的油鹽蟹身，以及晶華軒最著名的鱈場蟹西施泡飯三款主菜，以及前菜、湯品、港點、甜品與水果，每位2,800元起，可供6人以上點用。

晶華「三燔本家」是透過炭烤、火鍋、美味蟹膏粥三種方式呈現「鮮活鱈場蟹套餐」，包含炭烤鱈場蟹腳，是將肉質最為肥美的蟹腳前臂置於熱度均勻的炭火上慢烤而成，炭香隨著甘甜蟹肉入口，享受紮實的美味。套餐主角─極品鱈場蟹鍋是將蟹腳後臂與清雅的昆布高湯一同滾煮，品嘗鮮美海產的原汁原味，壓軸登場的鱈場蟹膏粥則是在鱈場蟹鍋的湯底中熬煮噴香米飯與鮮美的蟹膏，起鍋前再淋上蛋液並灑上海苔絲及蔥花，標榜無過多調味即呈現鱈場蟹單純的鮮甜。

「鮮活鱈場蟹套餐」另附上清爽開胃的紫蘇梅香涼番茄，肉品則搭配美國無骨牛小排，隨餐另附上四份甜點，10月16日至18日享用此套餐，可享限定優惠價每套9,999元，每日採預約制。

晶華軒行政主廚鄔海明設計出的「極品鱈場蟹三吃套餐」，菜色內容以匯集招牌蜜汁叉燒、明爐港式燒鴨、涼拌木耳、黃金炸魚皮、蜂巢炸芋角等五道料理的「粵式小滿漢」打頭陣，再來一碗溫順滋補的「松茸花膠燉雞湯」，之後上桌的主角就是三款鱈場蟹料理，包括「花雕玉液蒸蟹柳」、「油鹽蟹身」以及「鱈場蟹西施泡飯」，豐富的配菜還有「秋葵野菌香辣牛柳粒」、「XO醬炒蘿蔔糕」、「糖醋咕嚕肉」與「金銀蛋莧菜煲」，甜點則是品蟹後必嘗的「老薑番薯糖水」以及每日新鮮現做的「乾清棗皇糕」，道道經典、值得您細細品嘗。

三款鱈場蟹料理均以承襲香港老味道為概念，運用清蒸、酥炸、湯煮三種不同的料理方式呈現，「花雕玉液蒸蟹柳」是先將鱈場蟹洗淨切開後放入蒸籠清蒸約10分鐘，取出盤中蒸煮鱈場蟹而生成富含天然甲殼素的鮮美蟹高湯，與花蓮鳳林的放牧蛋混合拌勻後倒回盤中，加上適量的30年陳年花雕酒與螃蟹一同蒸煮，鹹鮮多汁的蟹肉、蛋香與撲鼻的花雕酒芬芳完美交織，令人食指大動。

另一道「油鹽蟹身」則是將鱈場蟹腳前段部位切塊，裹上一層以蛋白、麵粉調和而成的麵漿後放入約180度的油鍋中油炸瀝出，再與乾蔥、粗鹽拌炒，上桌前蓋上鍋蓋悶煮1分鐘即可。鄔主廚拿手的「鱈場蟹西施泡飯」也在主菜之列，主廚先將龍蝦、沙公以及白蝦一同入鍋熬煮3至4小時，完成鮮味盡出的湯頭，進行桌邊服務時再將北海道鱈場蟹肉、澳洲帝皇蝦球、北海道元貝、及加拿大貴妃蚌等頂級食材依序放入湯頭中滾煮，再加入澎湖絲瓜、台中鮮草菇以及嘉義青江菜等蔬菜提甜增鮮，最後倒入經過酥炸的泰國香米，酥香的炸米碰到滾燙的湯底，紛紛跳起舞來，鮮明的鹹香海味也撲面而來，展現視覺與味覺的驚奇享受。

(工商 )