勞動部5日前往立法院社會福利及衛生環境委員會進行業務報告及預算報告，立法委員蔣萬安詢問中高齡者及高齡者就業促進法的實施日期，「原對外稱第三季上路」，是否能在第四季開始實施？勞動部部長許銘春表示，目前還在評估中。

蔣萬安詢問許銘春包括最低工資法、勞工職災保險及保護法的期程，許銘春表示，目前是由行政院審查，待院會通過後將報立法院，勞動部後續也會配合審議，但外界對最低工資法的應參採指標仍有意見，所以仍在討論。蔣也強調，他這個會期擔任召委，「只要送到立法院，我馬上排審、敢承諾進來馬上審」。

蔣萬安接著問到中高齡者及高齡者就業促進法，他指出，受到疫情影響，45歲至64歲的中高齡仍是家庭的支柱，但今年以來中高齡失業率高於過去同期，「這年齡層都還是家裡的經濟支柱，一旦失業、要二度就業很困難」，在這嚴峻的時刻，這年齡層的勞工也需要勞動部的協助。

對此，許銘春表示，針對中高齡者及高齡者就業促進法的實施時間正在進行評估中，由於國內疫情趨緩、國內國際疫情雖然嚴峻，但希望在不會影響太大的情況下再實施。

(工商 )